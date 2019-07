Com 'sprint', Caleb Ewan vence etapa da Volta da França; Alaphilippe segue líder

Em um "sprint final", depois de 177 km com largada e chegada na cidade de Nimes, o australiano Caleb Ewan, da equipe Lotto-Soudal, venceu nesta terça-feira a 16.ª etapa da Volta da França, a prova de ciclismo de estrada mais tradicional do mundo, que entra em sua semana decisiva. A apenas cinco dias do final da competição, a liderança geral por tempo continua com o francês Julian Alaphilippe, da (Deceuninck-Quick Step).

Com o tempo de 3h57min08s nesta terça-feira, Caleb Ewan somou o segundo triunfo nesta Volta da França, que está em sua 106.ª edição. O australiano venceu a 11.ª etapa e igualou os feitos obtidos pelo próprio Alaphilippe e do britânico Simon Yates, da equipe Michelton-Scott. Mas sofreu com o forte calor na região.

"Eu não me senti muito bem porque estava muito calor, acho que foi o mesmo para os outros, mas ter minha esposa e filha me motivou muito", disse o australiano, que venceu as duas etapas em um "sprint final", sendo que elas aconteceram no dia seguinte ao descanso dos ciclistas.

Nos metros finais da etapa, Caleb Ewan se impôs ao italiano Elia Viviani, da Deceuninck-Quick Step, ao holandês Dylan Groenewegen, da Jumbo-Visma, e ao eslovaco Peter Sagan, da BORA-hansgrohe, que ficaram em segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente.

Na classificação geral, Alaphilippe manteve a camisa amarela, dada ao líder da classificação geral por tempos, assim como as diferenças para os principais perseguidores. São os casos do britânico Geraint Thomas, da INEOS, segundo com uma desvantagem de 1min35s, do holandês Steven Kruiswijk, da Jumbo-Visma, terceiro a 1min47s, e do francês Thibaut Pinot, da Groupama-FDJ, em quarto a 1min50s. Todos chegaram no pelotão de frente, com mais de 20 ciclistas, que teve o mesmo tempo do vencedor da etapa.

Atual campeão, Geraint Thomas levou um susto nesta terça-feira. Com uma hora de prova, o britânico caiu durante o percurso ao tocar a roda de um companheiro que o precedeu até a entrada de uma curva. Sofreu um golpe no cotovelo esquerdo, trocou de bicicleta e, com a ajuda de companheiros de equipe, conseguiu voltar ao pelotão de frente.

Nesta quarta-feira, a Volta da França terá a sua 17.ª etapa com o percurso de 200 km entre as cidades de Pont du Gard e Gap, na região sudeste do país, bem perto dos Alpes.