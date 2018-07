Com Taffarel técnico, Galatasaray vence O ex-goleiro Taffarel estreou com vitória no comando do Galatasaray, ao vencer o Karabükspor, por 1 a 0, gol do holandês Sneijder. Taffarel vai seguir no comando da equipe por mais oito jogos, tempo no qual Faith Terim estiver suspenso. Terim pegou nove jogos de suspensão após reclamar da arbitragem e atirar uma bola no gramado durante jogo do Campeonato Turco. Hasan Sas e Umit Davala, seus auxiliares, também foram punidos. Com isso, Taffarel, que é preparador de goleiros, herdou a vaga de treinador. O Galatasaray lidera, com sete pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe.