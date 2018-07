Com tempo para treinar, Muricy comanda trabalho de finalizações no Flamengo

Na primeira parte da atividade, Muricy comandou um treino tático, de marcação do sistema ofensivo, pressionando o adversário em seu próprio campo de defesa. Mas a maior parte do treino foi reservado à atividade de chutes a gol. Os zagueiros fizeram trabalho à parte no outro lado do gramado, focado no bloqueio de finalizações na linha do gol.

Após o treino no Ninho do Urubu, o lateral-esquerdo Jorge concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa para o início do Brasileirão: "É uma competição muito forte e estamos bem preparados para fazermos uma boa estreia. É de grande importância começarmos bem o campeonato, pois pode ser fundamental lá na frente", apontou.

De acordo com ele, a meta do Fla é ficar sempre na zona de classificação da Libertadores. "O Muricy, que é um treinador experiente e já venceu o Brasileiro diversas vezes, nos passa isso sempre. Nosso objetivo é estar entre as quatro primeiras posições."