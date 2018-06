Com Thiago Braz, CBAt anuncia equipe do Brasil para Mundial Indoor com 7 atletas

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta terça-feira a lista de convocados para o Mundial Indoor, que será realizado entre 1º e 4º de março em Birmingham, na Grã-Bretanha. A relação de representantes do País é liderada por Thiago Braz, mas conta com uma baixa, de Letícia Cherpe de Souza.

+ 'Bolt brasileiro', Alexsandro de Melo treina para ser o raio dos saltos

A atleta, que mora e treina nos Estados Unidos, havia conseguido o índice exigido para participar da prova dos 400 metros em Birmingham. Mas pediu dispensa por estar lesionada, como explicou a CBAt, o que fará com que a equipe brasileira conte com sete representantes no Mundial Indoor.

Além de Thiago Braz, o atual campeão olímpico do salto com vara, outro destaque da relação de atletas do País é Almir Junior, o líder do ranking mundial nesta temporada no salto triplo.

Os últimos atletas a se classificarem para o Mundial Indoor foram Gabriel Constantino, que venceu os 60m com barreiras em evento realizado em São Caetano do Sul no último fim de semana, com 7s60, igualando o recorde sul-americano da prova, e Vitória Rosa, com 7s27, nos 60m.

Darlan Romani, no arremesso do peso, Rosangela Santos, nos 60m, e Núbia Aparecida Soares, no salto triplo, são os outros brasileiros que estão classificados para a competição em Birmingham.

Na história do Mundial Indoor, o Brasil soma 15 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e seis de bronze. Mauro Vinicius, o Duda, conquistou os principais resultados para o País ao ser campeão no salto em distância em 2012 e em 2014.