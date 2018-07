Com Thiago Braz e Ana Cláudia Lemos, Pinheiros apresenta equipe de atletismo

Com astros e jovens promessas, o Esporte Clube Pinheiros apresentou nesta terça-feira, em São Paulo, sua equipe de atletismo formada por 64 atletas para a temporada 2017/2018. O evento marcou também o anúncio oficial da contratação de Ana Cláudia Lemos, recordista brasileira nos 100 m e nos 200 m, que estava sem clube há um ano.

"Vida nova. Tenho mais um ciclo olímpico pela frente, estou muito motivada, muito feliz e solta. Outro espírito. Espero fazer meu trabalho bem feito e buscar resultados", afirmou a velocista.

Campeão olímpico no salto com vara nos Jogos do Rio, Thiago Braz é o principal nome do grupo. Em março, o atleta assinou contrato de quatro anos com o Pinheiros. Além dele, destaque para a medalhista olímpica Rosângela Santos, os promissores Derick Silva e Paulo André Oliveira e o astro paralímpico Petrúcio Ferreira.

"Uma nova experiência para mim, um novo início. Fiquei bem à vontade de escolher esse clube, espero fazer o melhor no Troféu Brasil e ajudar nosso time nessa estrada tão brilhante", disse Thiago Braz.

Os atletas terão a missão de buscar o bicampeonato para o Pinheiros no Troféu Brasil de Atletismo, em São Bernardo do Campo, de sexta-feira a domingo. No ano passado, o clube paulista interrompeu uma série de 14 conquistas consecutivas do BM&F Bovespa (agora chamado B3 Atletismo) e ficou com o título.

"Nossa equipe tem a turma jovem e os atletas mais experientes. Vamos com tudo para tentar o bicampeonato", resumiu o presidente do Pinheiros, Roberto Cappellano.