Com Thiago Braz e fora dos 100m masculino, Brasil terá equipe menor no Mundial

O Brasil terá um decréscimo no número de representantes na primeira edição do Mundial de Atletismo após os Jogos Olímpicos do Rio. O País será representado no evento agendado para Londres, de 4 a 13 de agosto, por 34 atletas. Em comparação ao Mundial de 2015, realizado em Pequim, são 14 competidores a menos na lista de convocados, pois naquela oportunidade a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) chamou 48 nomes.

Agora, no evento agendado para o Estádio Olímpico de Londres, o Brasil contará com 34 representantes, sendo 20 no masculino e 14 no masculino. Eles foram selecionados através dos índices estabelecidos pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) e dos critérios fixados pela CBAt, que exigia que os competidores estivessem entre os 40 primeiros colocados no ranking mundial.

Ainda assim, dois atletas entraram pela cota da IAAF, casos de Eliane Martins, no salto em distância, e Allan Wolski, do lançamento do martelo. Já Geisa Coutinho até fez o índice nos 400 metros, mas ficou fora da convocação por estar apenas na 45ª posição no ranking. Além disso, o marchador Jonathan Riekmann, chamado para os 50km, pediu para ficar fora do Mundial por problemas de saúde.

"A Eliane está em 21º lugar e o Allan em 31º e foram convidados pela IAAF, para completarem o número inicial de atletas em suas provas", explicou o gerente de Alto Rendimento da CBAt, Clovis Franciscon.

Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara, lidera a relação de candidatos brasileiros a subir ao pódio no Mundial. E outras esperanças de bons resultados para os país são Erica Sena e Caio Bonfim, na marcha atlética, e Darlan Romani, no arremesso de peso. Em compensação, o País não terá nenhum representante na versão masculina dos 100m, prova nobre do atletismo.

"Vamos para o Mundial com uma equipe forte, que garantiu vaga segundo os critérios estabelecidos. O objetivo é lutar pelo maior número possível de vagas nas finais", disse o superintendente de Alto Rendimento, Antonio Carlos Gomes. "A briga pelo pódio será uma consequência", concorda o presidente da CBAt, José Antonio Martins Fernandes, o Toninho.

CONVOCADOS

Masculino

Aldemir Gomes Junior (Vasco da Gama-RJ) - 200 m / 4x400 m

Lucas da Silva Carvalho (Orcampi Unimed-SP) - 400 m / 4x400 m

Thiago do Rosario André (B3 Atletismo-SP) - 800 m / 1.500 m

Altobeli Santos da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos

Eder Antonio Souza (Orcampi Unimed-SP) - 110 m com barreiras

Márcio Soares Teles (B3 Atletismo-SP) - 400 m com barreiras

Hederson Estefani (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras

Hugo Balduíno de Sousa (B3 Atletismo-SP) - 4x400 m

Alexander Russo (B3 Atletismo-SP) - 4x400 m

Anderson Henriques (Sogipa-RS) - 4x400 m

Talles Frederico Sousa Silva (Pinheiros-SP) - salto em altura

Fernando Carvalho Ferreira (B3 Atletismo-SP) - salto em altura

Thiago Braz da Silva (Pinheiros-SP) - salto com vara

Mateus Daniel Adão de Sá (Pinheiros-SP) - salto triplo

Darlan Romani (B3 Atletismo-SP) - arremesso do peso

Wagner Domingos (B3 Atletismo-SP) - lançamento do martelo

Allan Wolski (Pinheiros-SP) - lançamento do martelo

Luiz Alberto de Araújo (B3 Atletismo-SP) - decatlo

Jefferson de Carvalho Santos (Pinheiros-SP) - decatlo

Caio de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Feminino

Rosangela Santos (Pinheiros-SP) - 100 m / 200 m / 4x100 m

Vitória Cristina Rosa (B3 Atletismo-SP) - 100 m / 200 m / 4x100 m

Fabiana dos Santos Moraes (Pinheiros-SP) - 100 m com barreiras

Ana Claudia Lemos (Pinheiros-SP) - 4x100 m

Andressa Moreira Fidelis (ASA São Bernardo-SP) - 4x100 m

Franciela Krasucki (Pinheiros-SP) - 4x100 m

Eliane Martins (Pinheiros-SP) - salto em distância

Nubia Aparecida Soares (B3 Atletismo-SP) - salto triplo

Tania Ferreira da Silva (B3 Atletismo-SP) - salto triplo

Geisa Arcanjo (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Fernanda Borges (B3 Atletismo-SP) - lançamento do disco

Andressa Oliveira (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Laila Ferrer (Pinheiros-SP) - lançamento do dardo

Erica Rocha de Sena (B3Atletismo-SP) - 20km marcha atlética