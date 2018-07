Com time 'alternativo', Santos retorna à Vila depois de mais de um mês

SANTOS - O Santos perdeu Edu Dracena, contundido, enquanto Léo, com sinusite, é dúvida para enfrentar o Atlético-MG, hoje às 21 horas, no seu primeiro jogo na Vila Belmiro depois de ganhar a Taça Libertadores. É a volta para casa, depois de 41 dias. Na última vez que usou o seu estádio, o time derrotou o Avaí por 3 a 1, no dia 5 de junho, pela 3.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, os jogadores convocaram o torcedor para comparecer à Vila em apoio à equipe alternativa que se arrasta no Brasileiro. Embora a competição já esteja na 10.ª rodada, o jogo de hoje será o 7.º dos santistas, em razão de remanejamento na tabela. A equipe vem de derrota por 3 a 0 no clássico contra o Palmeiras, está em 16.º lugar na classificação, com 8 pontos e o seu aproveitamento é de apenas 38,1%.

Com esta partida, o Santos quitará a última parcela da conta que teve que pagar pelos títulos conquistados no primeiro semestre e consequente valorização de seus jogadores. Neymar, Ganso e Elano estão com a seleção na Copa América e outros titulares foram negociados.

Com o adiamento da partida contra o Grêmio, que seria no domingo da próxima semana, o time só voltará a jogar no dia 27, contra o Flamengo, na Vila Belmiro. E terá, além de suas principais estrelas, os recém-contratados Henrique (Cruzeiro), Ibson (ex-Flamengo e Spartak de Moscou) e Alan Kardec (Benfica).

A semana não foi fácil para o técnico Muricy Ramalho. Com a falta de jogadores, o treinador não pôde nem realizar um coletivo. "Planejamento no futebol brasileiro é conversa de treinador. Não existe. Planejamento é ganhar jogo. Se não ganhar, os caras rasgam o planejamento. Ainda mais agora, que não dá nem para treinar. Por isso que eu sempre digo: não é fácil ser treinador do Brasil", desabafou.

Bruno Rodrigo será o substituto de Edu Dracena. A preocupação é com as laterais. Com a saída de Jonathan (foi para a Inter de Milão) e a contusão de Alex Sandro, Muricy ficou apenas com Pará para a direita e Léo para esquerda. Se Léo não for liberado, Pará deve mudar de lado.

SANTOS - Rafael; Leandro Silva, Bruno Rodrigo, Durval e Pará; Rodrigo Possebon, Arouca, Danilo e Richely; Diogo e Borges. Técnico - Muricy Ramalho.

ATLÉTICO-MG - Giovani; Patrick; Réver; Leonardo Silva e Guilherme Santos; Toró, Serginho, Caio e Daniel Carvalho; Magno Alves e Jônatas Obina. Técnico - Dorival Júnior

Árbitro - Arílson Bispo da Anunciação (BA) Horário - 21h00. Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

