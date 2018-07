Com time completo, Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana contra time paraguaio Invicto na temporada de 2017 e embalado após a vitória no clássico diante do Atlético Mineiro por 2 a 1, o Cruzeiro entra na Copa Sul-Americana como um dos times brasileiros com mais chances de título. O primeiro desafio acontece nesta terça-feira, às 21h45, quando encara o Nacional, do Paraguai, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.