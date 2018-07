Com time misto, PSG empata com Montpellier e fica a um passo do título francês O Paris Saint-Germain entrou em campo neste sábado com um time misto e ficou no empate sem gols com o Montpellier, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Líder absoluto da competição, o PSG pode ser campeão já na próxima rodada, com oito jogos de antecedência.