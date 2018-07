Com time misto, Grêmio recebe o Sport para entrar no G6 do Brasileirão Empolgado com a sua passagem à final da Copa do Brasil, o Grêmio vai em busca de outro objetivo nesta segunda-feira. O time comandado por Renato Gaúcho enfrenta o Sport, às 20 horas, em casa, com o objetivo de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro.