Com time quase completo, Santos descarta goleada

O Guarani volta à Vila Belmiro, hoje, às 21h50, um mês e 12 dias depois de sofrer a goleada por 8 a 1 pela Copa do Brasil, mas nem o Santos, que só não terá Robinho, acredita em novo massacre. Para Dorival Júnior, a vitória simples já basta, porque, com a chegada do técnico Vagner Mancini, o time campineiro passou a ser outro. Até pode parecer estranho, mas o treinador do campeão paulista respeita tanto o adversário que resolveu fazer suspense.

Paulo Henrique Ganso, Neymar, André e Madson chegaram com horas de atraso para a concentração na quinta-feira passada, foram cortados da viagem à Goiânia e ainda reclamaram das punições ? afastamento e multa de 10% sobre o salário de maio. Dos quatro, apenas Madson, por ser reincidente, não volta hoje.

"O time será o que treinou na segunda-feira. A dúvida é se vamos começar com Marquinhos ou com Zé Eduardo", explicou Dorival Júnior, ontem. Normalmente, ele anunciaria a formação com três atacantes, porque até André, que é referência na área adversária, volta para ajudar na marcação, mas ele alega que os próprios jogadores estão convencidos de que o jogo de hoje será muito diferente. "O Guarani marca forte, sai para o ataque em velocidade, tanto que está conseguindo bons resultados", acrescentou o treinador.

Zé Eduardo foi titular durante todo o coletivo de segunda-feira. No começo, formou a dupla de ataque com André porque Neymar estava gravando uma mensagem para a Campanha do Agasalho. Quando o garoto entrou no time, Marquinhos foi quem saiu. Mas, Dorival Júnior afirma que a dúvida não é em relação à presença de mais jogadores no meio. "Não há essa preocupação, porque quando todos achavam que estávamos jogando com três atacantes, Robinho tinha função de quarto meia, atuando recuado. Todos estão conscientes da necessidade de participar da marcação", disse.

A meta estabelecida por Dorival Júnior é a soma dos pontos necessários para que o time entre no G-4 até o recesso da Copa. Depois de hoje, enfrenta o Corinthians, domingo, no Pacaembu, o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, e Vasco, dia 6 de junho, na Vila.