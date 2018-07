Com time reserva, Botafogo estreia na Copa do Brasil contra o Coruripe-AL

O vice-campeonato em 1999, quando perdeu para o Juventude, foi a melhor participação do time alvinegro na competição. Além de ser um título nacional, algo que o clube não conquista desde 1995, ano em que se sagrou campeão brasileiro, o torneio garante uma vaga na Copa Libertadores na próxima temporada.

A principal ausência será a do goleiro Jefferson, que nem sequer viajou com o elenco. Além do camisa 1, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro Carli e o atacante Salgueiro também ficaram no Rio. Após lesão no clássico do último fim de semana contra o Flamengo, o volante Airton está em tratamento e desfalca o time. Por fim, o volante Rodrigo Lindoso cumpre suspensão e também não atua.

Com tantos desfalques, as novidades ficam por conta do goleiro Helton Leite, o zagueiro Emerson Silva, o lateral-esquerdo Jean, volante Diérson e o atacante Neilton. Em alta nos últimos jogos e prestigiado pelo técnico Ricardo Gomes, o prata da casa Ribamar pode ser poupado e ficar no banco de reservas. O substituto seria Luís Henrique, que já foi titular durante a temporada, mas perdeu a posição.

Eliminado na Copa do Nordeste e em busca da classificação para a Série D do Brasileiro pelo Campeonato Alagoano, no qual ocupa a terceira colocação no hexagonal final, o Coruripe conta com um time modesto, sem jogadores conhecidos no futebol brasileiro. O destaque do time nesta temporada tem sido o goleiro Gott.