Com time reserva e já classificado, Flamengo enfrenta o Bangu pelo Carioca

Com as duas equipes garantidas para a próxima etapa do Carioca, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) decidiu antecipar a partida de domingo para sábado, bem como o confronto Vasco e Bonsucesso, que acontecerá no estádio Los Larios, em Xerém.

Com a vantagem matemática, o treinador Muricy Ramalho optou por inovar. Escalará os reservas para a partida e promoverá uma série de estreias pela equipe rubro-negra. A primeira delas será a do zagueiro Léo Duarte, capitão da equipe de juniores na Copinha. Além dele, o goleiro Alex Muralha fará sua estreia em jogos oficiais desde que chegou ao time.

Escalado para a entrevista coletiva da sexta-feira, o defensor César Martins incentivou o companheiro de zaga. "(O Léo Duarte) tem uma qualidade enorme e muita bola para se firmar no Flamengo. Foi capitão do sub-20 e isso é uma prova. Primeiro jogo com profissional é difícil, mas ele vai se sair bem", afirmou.

Se os novatos farão uma estreia, o experiente meia Ederson pode considerar que está prestes a reestrear pelo clube. Sem entrar em campo desde o dia 22 de novembro, quando participou do duelo contra a Ponte Preta pelo Brasileirão do ano passado, o camisa 10 é a grande novidade do Flamengo nesta rodada. Contratado para ser o cérebro do elenco, o jogador ainda não conseguiu uma boa sequência pelo rubro-negro.

Do outro lado do campo, o Bangu enfrenta uma sequência de três jogos sem vencer - acumula uma derrota e dois empates. O time treinado por Emanoel Sacramento tentará usar o jogo do final de semana como um fator de motivação para os atletas. A grande dúvida é o meia-atacante Almir, que vem se recuperando desde que se lesionou na quinta rodada do Carioca, estará em campo.