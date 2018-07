Com titulares no Japão, Atlético Nacional é eliminado no Colombiano

Agora que sabe que terá o Kashima Antlers como adversário na semifinal do Mundial de Clubes, o Atlético Nacional já pode treinar pensando em como neutralizar o ataque do atual campeão japonês, que já fez duas partidas no Mundial e venceu ambas, sobre Auckland City, da Nova Zelândia, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Enquanto os titulares treinavam em Osaka para a partida de quarta-feira, entretanto, os juniores entraram em campo para a semifinal do Campeonato Colombiano. Com o Atanásio Girardot lotado, entretanto, o time de Medellín não foi páreo para o Independente Santa Fé, que ganhou por 4 a 0 no domingo à noite e se classificou para a decisão.

A sobreposição dos dois campeonatos fez o Atlético priorizar o Mundial e relegar a responsabilidade sobre o Colombiano para um time de juniores, que foram ovacionados após a derrota para o rival de Bogotá. Na ida da semifinal, o elenco principal empatou em 1 a 1 no El Campin.

A decisão do Campeonato Colombiano será entre o Santa Fe, que deu seu troféu de campeão da Sul-Americana de 2015 para a Chapecoense, e o Tolima. A primeira partida será já nesta terça-feira, em Ibagué, com a volta no sábado em Bogotá.