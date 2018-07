Com Totti nas tribunas, Roma goleia Palermo e embala no Campeonato Italiano

Dzeko (duas vezes), Salah (duas vezes também) e Keita marcaram os gols da partida que deixou o time da capital na quarta colocação com 50 pontos, a dois da Fiorentina, a terceira colocada. O Palermo continua ameaçado pelo rebaixamento - está em 16.º, com 26 pontos, a três da degola.

Fora de campo, a Roma vive um momento turbulento, pois o técnico Luciano Spalletti e o meia Francesco Totti, um dos maiores ídolos da história do clube, tornaram pública uma desavença. O problema começou a ser escancarado no último sábado, quando Totti concedeu entrevista e reclamou que não queria ficar mais tanto tempo no banco de reservas. "Quero mais respeito pelo que dei a esse clube", afirmou. Como resposta, foi cortado da partida deste domingo e assistiu ao jogo das tribunas.

Na próxima rodada, a Roma buscará a sexta vitória consecutiva na competição. Visitará no sábado o Empoli, que está em 10.º lugar, com 34 pontos. O Palermo recebe no domingo o Bologna, que está na nona colocação também com 34.

LAZIO EMPATA - Em outro duelo deste domingo, a Lazio ficou no empate sem gols com o Frosinone, fora de casa. O resultado deixou os visitantes na oitava colocação com 37 pontos. Os anfitriões estão na zona de rebaixamento, em 18.º com 23.