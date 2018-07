Com trecho em estrada submersa, Volta da França anuncia primeiras etapas de 2018

Faltam ainda quatro meses para o início da Volta da França deste ano, mas os organizadores já planejam a edição de 2018. E, nesta terça-feira, a tradicional competição de ciclismo anunciou suas primeiras etapas da competição que será disputada no próximo ano.

A maior atração das quatro primeiras etapas será o "retorno às origens" da competição, com o primeiro estágio a ser disputado entre Noirmoutier-en-l'Île e Fontenay-le-Comte. O trecho de 195 quilômetros conta com uma passagem sobre a Passage du Gois, famosa estrada que costuma ficar submersa pelas águas do Oceano Atlântico.

A Passage du Gois é uma estrada de quatro quilômetros que pode ficar submersa pelo mar por até duas vezes ao dia. O trecho liga a ilha de Noirmoutier ao continente. Em 1999, alguns dos principais favoritos ao título da prova sofreram um grande acidente na estrada, quando ela ainda estava coberta pela água do mar.

Será um "retorno às origens" porque a Volta da França passou pela estrada, quando não submersa, na edição de 2011. O episódio fez sucesso entre ciclistas e fãs. E, como neste ano de 2017, a abertura da competição será em Düsseldorf, na Alemanha, os organizadores anunciaram a etapa com a passagem por Passage du Gois como uma volta às origens francesas da Volta da França.

A edição 2018 da tradicional corrida de ciclismo terá início no dia 30 de junho. No dia 1º de julho, a segunda etapa terá 185 quilômetros entre Mouilleron-Saint Germain e La Roche-sur-Yon, cidade que receberá um trecho da disputa pela primeira vez desde 1938.

No dia seguinte, os ciclistas vão competir em trecho de 35 quilômetros em Cholet. A quarta etapa, de contrarrelógio, por enquanto só tem local de partida: La Baule, ainda em território francês. O restante do trajeto será revelado somente em outubro.