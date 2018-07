Com treinador português nas tribunas, Cruzeiro visita o Coritiba na estreia

O novo técnico foi anunciado na última quarta-feira, mas deverá assumir a equipe apenas na próxima segunda. Neste sábado, deverá acompanhar a equipe das tribunas. Para o primeiro jogo no Brasileirão, o time terá no banco de reservas o interino Geraldo Delamore. A novidade em campo pode ser o retorno do atacante Rafael Silva, recuperado de lombalgia.

A tendência, no entanto, é que Geraldo Delamore repita o time que venceu o Londrina por 2 a 0 no meio da semana, pela segunda fase da Copa do Brasil. O goleiro Fabio, titular absoluto, relembrou as dificuldades enfrentadas no início do último Brasileirão quando a equipe chegou a frequentar por muitas rodadas a zona de rebaixamento. E mandou a receita para evitar sofrimento.

"Todo mundo começa do zero e todos têm condições de ser campeão no primeiro jogo. Temos que fazer diferente do ano passado, onde não pontuamos no primeiro turno e sofremos a consequência no restante da competição. Então é entrar com tudo para conseguir vitórias, principalmente fora de casa que fará diferença", comentou o goleiro cruzeirense.