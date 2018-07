Com três gols de promessa nigeriana, City goleia e avança na Copa da Inglaterra

A jovem revelação do continente africano ganhou uma chance entre os titulares porque o técnico Manuel Pellegrini poupou o argentino Sergio Agüero. E logo na primeira chance que teve tratou de mostrar que tem capacidade de brigar pela posição. Aos 4 minutos, após cobrança de escanteio, Iheanacho cabeceou para as redes.

Vinte minutos depois, ele cobrou pênalti sofrido por Sterling para ampliar. No segundo tempo, o nigeriano recebeu lançamento e tocou na saída do goleiro para fazer o terceiro do City. O quarto gol também teve participação de Iheanacho. Ele errou uma bicicleta e a bola sobrou para Sterling fechar o placar. O Manchester City agora aguarda pelo sorteio que será realizado neste domingo para conhecer o próximo adversário.

Atual bicampeão do torneio, o Arsenal também avançou às oitavas ao derrotar o Burnley, da segunda divisão, por 2 a 1, em casa. Alexis Sánchez e Calum Chambers garantiram a vitória. Samuel Vokes descontou.

Em uma partida bastante equilibrada, o time anfitrião conseguiu abrir o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo. Sánchez rolou e Calum Chambers encheu o pé para o fundo das redes. Os visitantes não se intimidaram, foram para cima e conseguiram igualar o placar graças a um vacilo da zaga do Arsenal. Kieran Gibbs escorregou na entrada da área e derrubou o próprio companheiro, Francis Coquelin, que caiu. Samuel Vokes aproveitou e mandou a bola para a rede.

No segundo tempo, o Arsenal acertou um contra-ataque e chegou à vitória. Alex Oxlade-Chamberlain cruzou e Sánchez marcou o gol da classificação. O Arsenal continua firme rumo ao tricampeonato consecutivo, feito que não é alcançado desde 1884/1886, quando o Blackburn faturou a competição três vezes seguidas.

Outros oito classificados foram definidos neste sábado. O Leeds United venceu o Bolton por 2 a 1, fora de casa. O Reading goleou o Walsall por 4 a 0, o Shrewsbury Town fez 3 a 2 no Sheffield Wednesday, o Watford derrotou o Nottingham Forest por 1 a 0. O Crystal Palace venceu o Stoke City por 1 a 0, o Blackburn Rovers fez 3 a 0 no Oxford United, o Bournemouth bateu o Portsmouth por 2 a 1 e o Hull City fez 3 a 1 no Bury.