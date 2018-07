Com triunfo no 4x50m medley, Brasil é ouro no Desafio Raia Rápida

A equipe do Brasil venceu neste domingo o Desafio Raio Rápida de natação, realizado no Rio, na piscina do Botafogo. O quarteto formado por Matheus Santana, Nicholas Santos, Felipe França e Guilherme Guido, superou na disputa os Estados Unidos, que terminaram na segunda colocação, à frente da África do Sul e da Austrália, que havia sido campeã no ano passado.

O sul-africano Gehard Zandberg venceu a disputa dos 50 metros costas em 25s00, derrotando o brasileiro Guilherme Guido na bateria final. Na prova de 50 metros do nado peito, Felipe França derrotou o sul-africano Cameron van der Burgh, seu rival de longa data, na série decisiva com o tempo de 27s21.

Nos 50 metros borboleta, nova vitória brasileira, dessa vez com Nicholas Santos, que bateu o norte-americano Eugene Godsoe em 22s97. Já a prova de 50 metros livre foi ganha pelo norte-americano Anthony Ervin, que marcou 21s92 para superar o sul-africano Roland Schoeman. Esta prova foi a única sem um brasileiro na final - Matheus Santana foi eliminado na segunda série.

No revezamento 4x50 metros medley, a equipe brasileira derrotou o quarteto dos Estados Unidos por apenas 0s07 ao marcar 1min37s68. Assim, o Brasil terminou a disputa do Raia Rápida na primeira colocação, com 15 pontos, quatro a mais do que os norte-americanos.