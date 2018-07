Com vaga nos 100m costas, Etiene quer melhorar a marca para a Olimpíada Garantida na prova de 100m costas nos Jogos Olímpicos, Etiene Medeiros afirmou que a meta agora é baixar seu tempo até a Olimpíada. A nadadora, que atingiu o índice olímpico para a prova com o tempo de 1 minuto cravado, atingido neste sábado pela manhã na eliminatória do Troféu Maria Lenk, agora quer focar o treino para voltar a nadar na casa dos 59 segundos.