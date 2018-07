Com vaga olímpica, Parisi não vai à final na plataforma

O brasileiro, que já disputou duas outras edições dos Jogos Olímpicos, foi eliminado nas semifinais da prova na Copa do Mundo ao terminar em 15º lugar na disputa que envolveu 18 competidores, com 400,20 pontos, mais de 27 atrás do último classificado, o malaio Bryan Nickson Lomas. Apenas os 12 primeiros se classificavam para a final da plataforma de 10 metros. O melhor desempenho das semifinais foi do chinês Qiu Bo, com 565,60 pontos.

Além de Parisi, o Brasil já havia conquistado uma outra vaga olímpica nesta edição da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, com Cesar Castro, no trampolim de 3 metros, ao ficar em 14º lugar. No domingo, Andressa Mendes (plataforma de 10 metros), Cassius Duran (plataforma de 10 metros) e Juliana Veloso (trampolim de 3 metros) tentam se classificar para os Jogos de Londres através da repescagem.