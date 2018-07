Com vantagem de 23 segundos, Froome mantém liderança da Volta da França

Chris Froome segue na liderança da Volta da França. Nesta quinta-feira, o britânico se manteve como detentor da camiseta amarela após a disputa da 18ª etapa, realizada entre Briançon e Col d'Izoard, com um percurso de 179,5 quilômetros, que foi vencida pelo francês Warren Barguil, no seu segundo triunfo na 104ª edição da prova.

Froome até viu a sua vantagem na liderança ser reduzida para 23 segundos, mas o vice-líder também se alterou, com o francês Romain Bardet, assumindo a posição que era ocupada pelo colombiano Rigoberto Urán.

A margem, porém, parece dar uma boa segurança a Froome, ainda mais agora que a Volta da França deixa os Alpes. E a última oportunidade de fato para a liderança se alterar parece ser no próximo sábado, quando vai ocorrer um contra-relógio, tipo de evento que o britânico costuma se sair bem.

Barguil partiu para a sua vitória quando faltavam seis quilômetros para a chegada no Col d'Izoard, que tem uma altitude de 2.360 metros. Ele fugiu do grupo principal em que estava Froome, ultrapassando vários ciclistas, sendo o último dele o colombiano John Darwin Atapuma, a 1,5km do fim, tendo completado a etapa a 4h40min33.

Assim como havia ocorrido na última quarta-feira, na primeira etapa alpina desta edição da Volta da França, as subidas mostraram o quão Froome é forte e que, entre os favoritos, apenas Bardet e Urán conseguem acompanhá-lo. Eles são os únicos agora a menos de um minuto do britânico.

Dessa vez, Atapuma foi o segundo colocado, com desvantagem de 20 segundos para Barguil e o mesmo tempo de Froome e Bardet. Já Urán veio dois segundos depois, o que acabou o levando a cair para o terceiro lugar na classificação, agora a 29 segundos do ciclista da Grã-Bretanha.

O italiano Fabio Aru, que chegou para a fase alpina da Volta da França na cola de Froome, caiu do quarto para o quinto lugar na classificação geral, sendo ultrapassado pelo espanhol Mikel Landa e agora estando a 1min55 do líder.

Impulsionado pela vitória desta quinta-feira, Barguil segue com a camiseta branca com bolinhas vermelhas, destinada ao melhor montanhista. O britânico Simon Yates continua com a branca, dada ao melhor jovem, enquanto a Sky permanece sendo a melhor equipe.

A Volta da França prossegue nesta sexta-feira com a disputa da 19ª etapa entre as cidades de Embrun e Salon-de-Provence, um estágio predominante plano, com um percurso de 222,5 quilômetros.