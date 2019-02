Com Vila em obras, FPF confirma mais 2 jogos do Santos pelo Paulistão no Pacaembu

O Santos vai mandar mais dois jogos como mandante no Campeonato Paulista no estádio do Pacaembu. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou a tabela das quatro rodadas finais da fase de classificação do Estadual e confirmou para o estádio municipal os compromissos do time contra Oeste e Novorizontino.

No Campeonato Paulista, o Santos só mandou o seu primeiro jogo na Vila Belmiro, contra a Ferroviária, depois fechando o seu estádio para a realização de obras. Depois, então o time encarou o São Paulo e o Mirassol no Pacaembu, que também será o palco da partida contra o Guarani, na próxima segunda-feira, pela sétima rodada.

No mesmo local, serão disputados os jogo com o Oeste, em 2 de março, às 19 horas, e o Novorizontino, no dia 15, às 20h30, pela nona e 11ª rodada do Paulistão, respectivamente. O Santos também vai visitar o Corinthians, em Itaquera, no dia 10, às 16 horas, e o Botafogo, em Ribeirão Preto, no dia 20, às 21h30.

Desde o fim da temporada 2018, o Santos tem realizado diversas modificações na estrutura da Vila Belmiro. Em dezembro e janeiro, o clube fez a reforma do gramado, as inspeções nos sistemas elétricos e de ar condicionado, além de inspeções no sistema de combate a incêndios e pinturas em geral.

O clube também explicou que nas últimas semanas, as lâmpadas dos refletores do estádio, de mais de duas décadas, foram substituídas por lâmpadas novas. Os vidros de proteção dos refletores também passaram por limpeza química e polimento.

O Santos ainda realiza manutenção na cobertura metálica dos camarotes do quarto andar. E a marquise das cadeiras sociais apresentava sinais de infiltração no revestimento inferior, o que também forçou a realização de intervenção.

A diretoria do Santos também optou por fazer melhorias na região localizada atrás do gol do setor do placar, incluindo a demolição de todas as construções existentes na parte interna da mureta do gramado, modernização das divisórias campo/arquibancada, remodelagem das escadas de acesso aos vestiários e novo local para pessoas com deficiência.