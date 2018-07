Com virada em dois minutos, Paraná derrota o Oeste em Curitiba

Com uma virada relâmpago, o Paraná venceu o Oeste por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. O time da casa saiu perdendo, mas marcou duas vezes em dois minutos e garantiu a segunda vitória na competição.

Com sete pontos, o Paraná é o sexto colocado, empatado com mais três times que têm a mesma pontuação, mas fica à frente pelo saldo de gols. Já o Oeste, com quatro pontos, é o 14.º colocado e conheceu a sua segunda derrota.

O Oeste começou melhor e, utilizando a estratégia de manutenção da posse de bola desde a defesa herdada do Audax, chegou ao primeiro gol aos 21 minutos. Mazinho fez jogada individual pela direita e bateu cruzado para vencer o goleiro Marcos.

A resposta do time da casa, no entanto, foi fatal. Apenas quatro minutos mais tarde, em escanteio da direita, Nadson desviou e o centroavante Lúcio Flávio se esticou todo para completar na segunda trave e deixar tudo igual. Empolgado com o gol de empate, o Paraná insistiu e virou a partida no lance seguinte. Lúcio Flávio disputou a bola com a defesa do Oeste dentro da área e Válber apareceu de surpresa para finalizar para o gol.

No início do segundo tempo, as duas equipes tiveram que se adaptar a atuar com um homem a menos. Primeiro foi Bruno Silva, do Oeste, que já tinha cartão amarelo, fez nova falta perigosa em Robson e foi expulso. Na sequência, Válber deu carrinho perigoso em Ricardo Bueno e também recebeu cartão vermelho do árbitro catarinense Célio Amorim.

Com mais espaço para trabalhar a bola, o Oeste seguiu pressionando e o Paraná também assustava nos contragolpes. Apesar de ficar mais aberto, o jogo não teve mais gols graças às grandes defesas de Marcos, do Paraná, e Felipe Alves, do Oeste, e a partida terminou mesmo com o placar de 2 a 1 para o time da casa.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira para a quinta rodada da Série B. Às 19h15, o Paraná enfrenta o Londrina no estádio do Café, em Londrina (PR). Às 21h30, é a vez do Oeste receber o Vasco, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 x 1 OESTE

PARANÁ - Marcos; Diego Tavares (Robert), Pitty, João Paulo e Rafael Carioca (Fernandes); Lucas Otávio, Anderson Uchoa, Nadson e Válber; Robson e Lúcio Flávio (Leandro Silva). Técnico: Claudinei Oliveira.

OESTE - Felipe Alves; Francis, Bruno Silva e Léo Bahia (Alex Francisco); Velicka, Danielzinho, Clébson (Renan Mota) e Mazinho; Maurinho, Ricardo Bueno (Rafael Rocha) e Léo Artur. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Mazinho, aos 21, Lúcio Flávio, aos 25, e Válber, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Tavares e Rafael Carioca (Paraná).

CARTÕES VERMELHOS - Válber (Paraná); Bruno Silva (Oeste).

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

RENDA - R$ 25.360,00.

PÚBLICO - 2.113 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).