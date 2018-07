Com virada no fim, Blackhawks é campeão da NHL

BOSTON - O Chicago Blackhawks conquistou na noite de segunda-feira o seu quinto título da NHL - a liga de hóquei no gelo composta por equipes dos Estados Unidos e do Canadá. Para isso, a equipe derrotou o Boston Bruins por 3 a 2, fora de casa, no TD Garden, e fechou a série decisiva melhor de sete jogos em 4 a 2.

Antes de garantir o título na noite de segunda, o Blackhawks já havia sido campeão nas temporadas 1933/1934, 1937/1938, 1960/1961 e 2009/2010. A quinta conquista, garantida em Boston, foi obtida de forma emocionante, numa série em que três dos seis jogos foram definidos apenas na prorrogação.

Na partida de segunda, o Bruins abriu o placar aos sete minutos do primeiro período, com Chris Kelly. Jonathan Toews, porém, empatou o duelo para o Blackhawks aos quatro minutos do segundo tempo. Empatado, o duelo seguiu para o terceiro período, que foi emocionante.

O Bruins parecia com a vitória encaminhada, o que forçaria a realização do sétimo jogo, ao marcar o seu segundo gol com Milan Lucic quando faltavam menos de oito minutos para o final do duelo. Porém, faltando 1 minutos e 16 segundos para o encerramento da partida, Bryan Bickell empatou a partida para o Blackhawks.

A igualdade em 2 a 2 levaria a partida para a prorrogação, mas o time de Chicago marcou o seu terceiro gol na partida com Dave Bolland quando faltavam 59 segundos para o fim do tempo regulamentar e garantiu mais um título da NHL para o Blackhawks. Patrick Kane, da equipe de Chicago, foi eleito o melhor jogador da Stanley Cup - os playoffs da NHL.