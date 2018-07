Com virose, Kvitova desiste do Masters de Istambul Atual campeã do torneio com as oito melhores da temporada, a checa Petra Kvitova desistiu do Masters, em Istambul, por causa de uma virose, e será substituída pela australiana Samantha Stosur. A número 1 Victoria Azarenka sofreu para derrotar a alemã Angelique Kerber, 5ª do ranking. De virada, a bielorrussa fechou em 6/7 (11/13), 7/6 (7/2) e 6/4. Campeã olímpica, Serena Williams começou mal, mas conseguiu vencer a "veterana" Na Li, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.