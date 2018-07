Com Vladmir Putin na torcida, Rússia ganha 1º ouro em Sochi

SOCHI - Com a torcida especial do presidente do país, Vladimir Putin, que foi ao ginásio Iceberg Skating Palace neste domingo, a Rússia conquistou a sua primeira medalha de ouro nos Jogos de Inverno de Sochi. O título russo veio na prova por equipes da patinação artística, graças especialmente a Yevgeny Plushenko, um veterano de 31 anos que somou seu quarto pódio olímpico, e a Julia Lipnitskaia, a jovem sensação de apenas 15 anos.

Tradicional força na patinação artística, a Rússia não tinha conseguido um ouro sequer nesta modalidade na última edição dos Jogos de Inverno, há quatro anos, em Vancouver, no Canadá - foi a primeira vez desde a década de 60 que isso aconteceu. Mas a redenção dos patinadores russos veio neste domingo, com o título em casa, para delírio da torcida local, devidamente reforçada pelo presidente Putin no Iceberg Skating Palace.

Além do ouro na patinação artística, a anfitriã Rússia conseguiu mais três pódios no segundo dia de disputa de medalhas em Sochi. Foi prata com Olga Vilukhina, no biatlo, e com Albert Demchenko, no luge. E também ganhou bronze com Olga Graf, na patinação de velocidade. Assim, os russos ocupam o quinto lugar na classificação geral dos Jogos de Inverno.

A liderança no quadro de medalhas ainda é da Noruega, grande potência dos Jogos de Inverno, que soma duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Na sequência, aparecem a Holanda (2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze), Estados Unidos (2 de ouro e 2 de prata), Canadá (1 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze) e a Rússia, com suas quatro medalhas.

Neste domingo, foram distribuídas oito medalhas de ouro em Sochi. Além da vitória russa na patinação artística, os campeões do dia foram o austríaco Matthias Mayer (esqui alpino), a eslovaca Anastasiya Kuzmina (biatlo), o suíço Dario Cologna (cross country), o alemão Felix Loch (luge), o polonês Kamil Stoch (salto com esqui), a norte-americana Jamie Anderson (snowboard) e a holandesa Irene Wust (patinação de velocidade).