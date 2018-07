Com volta de Grafite, Santa Cruz pega lanterna América-MG para manter boa fase

O time pernambucano vem de uma vitória sobre o Internacional por 1 a 0, mas que ainda não foi suficiente para sair da zona de rebaixamento - é o 18.º colocado com 14 pontos, a um de distância do Coritiba e do Cruzeiro, 16.º e 15.º colocados respectivamente.

Para alcançar o segundo triunfo consecutivo e respirar fora da degola, o Santa Cruz contará com o retorno do atacante Grafite, recuperado de uma lesão na coxa direita. O jogador foi poupado do empate por 1 a 1 com o Vasco, no Rio, na última quarta-feira, no jogo de ida da terceira da Copa do Brasil, para estar 100% no Brasileirão.

Com isso, o técnico Milton Mendes contará novamente com o trio de atacantes, responsável pela boa campanha da equipe no início da competição, quando chegou a ser líder. Grafite, Keno e Arthur não atuam juntos faz três rodadas. A última vez foi na derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta, no estádio do Arruda, no Recife.