Com volta de titulares, Real recebe o Levante

O Barcelona pode ser o melhor time do mundo, mas é o Real Madrid quem manda no Campeonato Espanhol. Líder e com uma impressionante campanha de 18 vitórias em 21 jogos, o time merengue recebe o Levante, às 18h30 (horário de Brasília), para não perder o embalo na competição nacional.

A última derrota do Real no Espanhol foi justamente para o seu maior rival, em 10 de dezembro, por 3 a 1. Depois disso foram cinco jogos e cinco vitórias.

O lateral-esquerdo Marcelo, recuperado de uma lesão muscular, está de volta ao time, assim como Di María e Khedira.

Apesar da boa fase em campo, o Real vive constantemente "brigando" com os boatos da saída de José Mourinho. Agora, jornais ingleses dizem que o Manchester United já iniciou os contatos para a contratação do treinador. E os periódicos espanhóis já começaram a falar que o argentino Mauricio Pochettino, atualmente no Espanyol, poderá substituir Mourinho no Real.

Com 32 pontos, o Levante tenta surpreender o Real para continuar entre os primeiros colocados e, quem sabe, se garantir na próxima Copa dos Campeões.

Terceiro colocado, com 37 pontos, o Valencia terá o apoio de sua torcida no confronto contra o vice-lanterna Sporting de Gijón, às 15h.

Ao menos na teoria, será uma boa chance de o Valencia esquecer a eliminação na Copa do Rei, quarta-feira, para o Barcelona, com a derrota por 2 a 0.

Ainda hoje, estão marcados outros quatro jogos pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol: Espanyol x Zaragoza (9h), Málaga x Mallorca e Rayo Vallecano x Getafe (13h) e Villarreal x Granada (16h45).

Amanhã, o Real Sociedad recebe o Sevilla, às 18h, no encerramento da rodada.