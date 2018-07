Com votação popular, COB lança novo prêmio Brasil Olímpico

O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou neste domingo, 16, a nova edição do Prêmio Brasil Olímpico com mudanças em seu formato. A partir deste ano, a votação popular será separada da decisão do colégio eleitoral, formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Fãs decidirão quem será o Atleta da Torcida, novidade deste ano, através da internet.

"Para o prêmio de Atleta da Torcida, o Comitê selecionou atletas ou duplas que marcaram o esporte brasileiro em 2014, seja por sua performance, exemplo de superação, conquista inédita ou por suas atitudes e condutas", explicou o COB, em nota.

A lista dos atletas que estão na briga pelo troféu contém seis homens e seis mulheres: Cesar Cielo (natação), Diego Hypolito (ginástica artística), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Marcus Vinícius D''Almeida (tiro com arco), Matheus Santana (natação), Tiago Splitter (basquete), Aline Ferreira (luta), Flavia Saraiva (ginástica artística), Larissa e Talita (vôlei de praia), Martine Grael e Kahena Kunze (vela), Mayra Aguiar (judô) e Sheila Castro (vôlei).

A votação já está aberta e pode ser feita no site http://www.cob.org.br/pbo ou ainda por meio das redes sociais, como Facebook e Twitter, através de hashtags (#EuVotoPBO) e o nome do atleta. O vencedor (individual ou dupla) vai ganhar R$ 30 mil. A votação deve se estender até o dia da premiação, no dia 16 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O COB também vai conceder o Troféu Melhor Atleta do Ano, no masculino e feminino, envolvendo todos esportes. E concederá honraria ao melhor de cada uma das 43 modalidades. Estas eleições vão contar somente com a participação do colégio eleitoral. A definição dos vencedores vai acontecer até a próxima terça-feira, dia 18. Mas os nomes só serão conhecidos na cerimônia do dia 16 de dezembro. Eles também levarão prêmio de R$ 30 mil.

Até o ano passado o Troféu Melhor Atleta do Ano contava com participação do público em geral, através da votação popular, e dos integrantes de um júri especial. E eram escolhidos três finalistas antes do anúncio final. Desta vez, vão contar apenas os votos do júri. Outra mudança em comparação aos anos anteriores acontece na participação das duplas, que desta vez concorrem juntas - antes eram concorrentes individualmente.

O Prêmio Brasil Olímpico ainda vai apontar os vencedores do Melhor Técnico Individual e Coletivo; do Troféu Adhemar Ferreira da Silva; dos Melhores Atletas dos Jogos Escolares da Juventude e do Troféu COI.