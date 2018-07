Com Zanetti, Brasil disputa Copa do Mundo na Alemanha

Arthur Zanetti é o principal nome do Brasil para a disputa da última etapa da Copa do Mundo em 2014, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, na próxima semana. O ginasta, atual campeão olímpico e vice mundial nas argolas, terá a companhia de Arthur Nory Mariano, Francisco Barretto Júnior e Lucas Bittencourt na competição por equipe. Sérgio Sasaki, também participará, mas no Individual Geral.

A delegação brasileira viaja neste domingo para a Alemanha. A exceção é Sasaki, que já está na Europa e se encontrará com os companheiros já em Stuttgart. Há uma semana, ele foi medalhista de prata no Memorial Joaquim Blume, na Espanha.

As provas serão de 28 a 30 deste mês, na Porsche-Arena. Na próxima sexta-feira acontecerá a qualificatória por equipe e, no sábado, a final. No domingo serão as apresentações do Individual Geral.

Um dos técnicos da seleção, Cristiano Albino destacou a importância do campeonato. "Essa será a última competição desses ginastas em 2014. Os rapazes têm trabalhado pesado e vamos em busca do melhor resultado possível. Chegaremos antes e poderemos ver como estão os demais países. Assim, vamos perceber se aumentaremos mais a dificuldade das séries ou não", explicou o treinador.