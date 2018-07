Com Zanetti e Flávia Saraiva, ginástica brasileira se prepara para Copa do Mundo

A ginástica artística do Brasil vai iniciar na próxima semana a disputa da temporada de 2017 da Copa do Mundo. As seleções feminina e masculina embarcam nesta segunda-feira para Koper, na Eslovênia, onde disputarão a primeira etapa do ano. A competição será realizada entre os próximos dias 12 e 14, na Arena Bonifika Cesta Zore.

O chefe de delegação será Marcos Goto. No feminino, as ginastas que vão competir são Flávia Saraiva - quinta colocada na trave nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 -, Rebeca Andrade - finalista no individual geral na Olimpíada -, e Thaís Santos. O técnico será Roger Medina.

No masculino, os ginastas que vão disputar a Copa do Mundo na Eslovênia são Arthur Zanetti - campeão mundial e olímpico e prata nas argolas na Olimpíada do Rio -, Francisco Barretto Júnior - quinto colocado na barra fixa no Rio-2016 - e Lucas Bitencourt. Eles terão, como treinadores, Cristiano Albino e Marcos Goto.

"O objetivo são as assimétricas e o salto. Vou voltar a fazer dois saltos, o que não faço desde a Copa do Mundo de São Paulo, em 2015. A escolha foi essa por acharmos que posso conseguir ir para a final neste aparelho, talvez até conquistar medalha. Preciso de uma boa execução. Mudou muita coisa no código de pontuação e está difícil conseguir nota alta. Mas minha expectativa é boa porque venho treinando forte e bem", destacou Rebeca Andrade.

"Como estou voltando de cirurgia (no ombro esquerdo) e faz oito meses que estou sem competir, não vou fazer nenhum teste. Será nossa primeira competição no ano e vamos aproveitar para nos adaptarmos ao novo código de pontuação. Agora, os descontos aumentaram e é importante testarmos as mudanças", comentou Arthur Zanetti.

Após disputar a Copa do Mundo na Eslovênia, a delegação embarca para a Croácia, onde vai competir na etapa de Osijek. A viagem de um país europeu para o outro será no dia 15 e a competição de 18 a 21 deste mês.