Coma vence etapa e reassume liderança do Rally Dakar

Coma, atual campeão entre as motos, venceu a oitava etapa com o tempo de 5h03min52, mais de nove minutos mais rápido que o então líder, o francês Cyril Despres, que chegou em sexto. Com isso, o espanhol finalmente conseguiu tirar a liderança que era do seu maior rival desde a terceira etapa. Na ocasião, Coma errou o caminho e perdeu mais de 13 minutos, o que só agora recuperou.

O espanhol, campeão também em 2009 e 2006, tem 1min26 de vantagem sobre Despres, que venceu em 2005, 2007 e 2010. Em terceiro, com 49 minutos de atraso, está o português Helder Rodrigues. O melhor brasileiro é Felipe Zanol, que caiu da 14.ª para a 15.ª colocação, apesar de ter sido o 14.º do dia. Já José Hélio Rodrigues não foi bem na etapa, chegou em 42.º e caiu do 19.º para o 23.º lugar.

Entre os carros, a vitória na oitava etapa também foi de um espanhol: Nani Roma. O último campeão das motos antes do início da dobradinha Coma/Despres venceu os 245 quilometrados (477 no total) entre Capiapó e Antofagasta, no Chile, em 4h25min44s. O norte-americano Robby Gordon chegou logo atrás, apenas cinco segundos mais lento.

A liderança geral, porém, segue com o francês Stéphane Peterhansel, que tem 7min36s de vantagem sobre Gordon, o segundo colocado. O polonês Krzysztof Holowczyc está em terceiro e Roma ocupa a quarta posição, pouco mais de 12 minutos atrás de Peterhansel. Atual campeão, o catariano Nasser Al Attiyah vem em quinto. Jean Azevedo está em 18.º, mesmo lugar que ocupava no sábado, antes do dia de folga no domingo.