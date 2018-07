Comando do Santos diverge na hora de procurar por reforços para 2013

SÃO PAULO - A procura do Santos por reforços está confusa dentro do próprio clube. Enquanto o presidente licenciado, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, afirma em entrevistas que procura trazer jogadores como o atacante Robinho e o meia Montillo, o vice-presidente, Odílio Rodrigues, tem negado as informações.

O último capítulo da falta de sintonia santista veio na sexta-feira, quando Luis Álvaro afirmou que o time está com negociações adiantadas com um atleta, cujo nome ele disse não poder revelar. Já o vice, afirmou que essa procura não existe. O primeiro exemplo da discordância entre os dirigentes foi quando o Santos fez duas propostas para tirar Montillo do Cruzeiro, no começo deste mês. O roteiro de desentendimento foi o mesmo: um detalha alguma procura por reforço e o outro, tenta desmentir.

O resultado prático desta discordância é a falta de reforços para o ano que vem. Até agora só o zagueiro Neto está confirmado e a única transferência em que ambos confirmam a mesma informação são as do volante Renê Junior, ex-Ponte Preta, e do lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Figueirense. Os dois são considerados presenças quase certas no elenco para 2013.

Para completar o quadro confuso, na última semana o clube deixou escapar o atacante Willian José, ex-São Paulo, que agora acertou com o Grêmio. Na última rodada do Brasileiro o jogador chegou a afirmar que iria para o time da Vila Belmiro, porém o clube gaúcho acabou levando a melhor.

BASTIDORES

Na prática a cúpula santista está desfalcada desde o começo do mês, justamente quando começou a procura por reforços. A primeira baixa foi o próprio presidente, que está de licença médica até o fim de janeiro.

Depois o clube anunciou a saída de Eduardo Vassimon por motivos pessoais. Ele era um dos sete membros do comitê de gestão no clube, órgão responsável por discutir e planejar transferências junto com a presidência. A vaga ainda não tem substituto e a indicação de um novo nome depende da indicação da presidência e não prazo para isso.

Para piorar o quadro, o Santos prevê um déficit de R$ 15,2 milhões para 2013, o que dificultará a busca por jogadores.