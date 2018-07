Começa a aventura de Ganso e Neymar

Dois craques, dois amigos, dois momentos muito diferentes, mas a mesma expectativa: brilhar no Mundial. Neymar chega à competição voando, com prêmios debaixo do braço e como alvo dos olhos dos europeus. Ganso teve um ano difícil, ponteado por lesões e polêmicas, e precisa de um grande desempenho no Japão para terminá-lo em alta. Hoje contra o Kashiwa Reysol, os dois começam a viver essa aventura.

A temporada de Neymar beira a perfeição. Foi eleito o melhor jogador do Sul-Americano Sub-20, do Paulista, da Libertadores e do Brasileirão, chamou a atenção do mundo ao ser o único jogador que não atua na Europa indicado ao prêmio da Fifa, concorre com Messi e Rooney ao gol mais bonito de 2011, foi o pivô de uma batalha de proporções colossais entre os rivais Real Madrid e Barcelona e consolidou-se como o rei da publicidade no Brasil - tem nove contratos.

Por onde ele anda atrai uma multidão, e no Japão não tem sido diferente. Mesmo com tanta badalação em torno do garoto, Muricy tem certeza de que ele não perderá a concentração. "Apesar da pouca idade o Neymar já tem experiência internacional. Ele foi feito para jogos e competições importantes, e não vai sentir a pressão."

Ganso dividiu com Neymar os holofotes até o fatídico jogo com o Grêmio em agosto de 2010, quando sofreu a lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. Até ali havia enquetes perguntando qual dos dois era melhor.

Lesões musculares picotaram a sua temporada depois que voltou, em fevereiro, e ele jogou pouco mais da metade das partidas disputadas por seu amigo. Enquanto Neymar entrou em campo 64 vezes em compromissos do clube, da seleção e da Sub-20 (marcou 39 gols), o meia fez 35 jogos e cinco gols.

Esteve longe do brilho mostrado até agosto de 2010, e viu o mercado europeu se fechar e passar a olhá-lo com desconfiança por causa das seguidas lesões. E fora de campo ficou no meio de uma guerra entre Santos e DIS - em que sempre deixou claro confiar mais na empresa. O último capítulo dessa polêmica foi a venda dos 10% de seus direitos econômicos, como revelou o Estado no sábado. Ele disse que vendeu para a DIS (por R$ 5 milhões) porque o Santos não quis comprar, e o clube alega não ter sido informado de sua intenção.

Aos que lhe perguntam se a agitação provocada pela notícia, que ele mesmo confirmou, não pode atrapalhar seu desempenho, ele garante que não. "Estou preparado para fazer um grande Mundial." Se fizer mesmo, e Neymar jogar o que vinha jogando no Brasil, a chance de o Santos ser campeão aumenta bem.

K. REYSOL

Sugeno

Sakai

Masushima

Hashimoto

Kondo

Otani

L. Domingues

Jorge Vagner

Kurisawa

Tanaka

Kudo

Técnico:

Nelsinho Baptista

SANTOS

Rafael

Danilo

Edu Dracena

Bruno Rodrigo

Durval

Arouca

Henrique

Elano

Ganso

Borges

Neymar

Técnico:

Muricy Ramalho

Juiz: Nicola Rizzoli (ITA)

Local: Toyota Stadium

Transmissão: Globo, Sportv, Bandsports e Esporte Interativo (8h30)

