Começa nesta quinta-feira a venda de ingressos para o UFC em Jaraguá do Sul

SÃO PAULO - Começa nesta quinta-feira, dia 21, a partir das 20h, a venda de ingressos para o segundo evento do Ultimate Fighting Championship em solo brasileiro de 2013. Marcado para o dia 18 de maio, o UFC no COMBATE 2: Belfort vs Rockhold – primeiro evento no sul do país -, será realizado na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC).

Os ingressos estarão divididos pelos setores: Arquibancada (R$ 220 / R$ 110 – meia-entrada), Cadeira Especial (R$ 400 / R$ 200 – meia-entrada), Cadeira Premium (R$ 800 / R$ 400 – meia-entrada), Octógono Premium (R$ 1.200 / R$ 600 – meia-entrada).

HEGEMONIA NO BRASIL

Vitor Belfort terá a chance de consolidar sua quarta vitória no território nacional e manter o 100% de aproveitamento no País. O brasileiro enfrenta o americano Luke Rockhold, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pelo UFC no Combate 2. Este será o primeiro evento fora do eixo Rio-São Paulo da competição de artes marciais.

A primeira vitória de Belfort em solo brasileiro foi em 1998, quando nocauteou Wanderlei Silva no primeiro UFC realizado no Brasil. Em 2012, o ex-campeão derrotou Anthony Johnson na segunda edição que o Rio de Janeiro recebeu. Pouco mais de um ano depois, ele repetiu a dose ao derrubar Michael Bisping no segundo round na luta principal do UFC São Paulo. Porém, o lutador não terá moleza pela frente. Seu adversário na luta principal é o último campeão peso médio do extinto Strikeforce, com uma sequência de nove vitórias.

"Lutar no Brasil sempre é muito bom. Estou feliz de poder lutar no terceiro estado diferente dentro do meu país", disse Belfort.

Outro destaque do evento será Cezar Mutante, vencedor peso médio da primeira temporada do TUF Brasil. O pupilo de Belfort estreia oficialmente como lutador do UFC após se recuperar de uma lesão e enfrenta C.B Dollaway, algoz do também ex-TUF Daniel Sarafian no UFC São Paulo.

Belfort se mostrou muito feliz com a presença de Mutante no card principal.“O Cezar está chegando essa semana aqui nos EUA e vai ficar treinando junto comigo na Blackzilians. Vai ser muito bom. Temos muito a acrescentar um ao outro”.

CARD CONFIRMADO ATÉ O MOMENTO*

Card Principal

Vitor Belfort vs Luke Rockhold

Ronaldo “Jacaré” Souza vs Constantinos Phillpou

Rafael dos Anjos vs Evan Dunham

Cezar “Mutante” Ferreira vs CB Dollaway

Card Preliminar

Hacran Dias vs Manvel Gamburyan

Francisco “Massaranduba” Trinaldo vs Mike Rio

Marcos Vinícius “Vina” vs Iuri Alcantâra

Gleison Tibau vs John Cholish

Paulo Thiago vs Lance Benoist

Fabio Maldonado vs Roger Hollet

John Lineker vs Azamat Gashimov

Jussier Formiga vs Chris Cariaso

Lucas Martins vs Jeremy Larsen

*lutas acordadas verbalmente; card sujeito a alterações

SERVIÇO

Os fãs poderão adquirir suas entradas pelo site www.ticketsforfun.com.br, nos pontos de venda T4F ou pela Central de Relacionamento Tickets for Fun 4003-5588.