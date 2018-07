Começa venda geral de ingresso para amistoso do Brasil

SÃO PAULO - Começará nesta quinta-feira a venda geral de ingressos para o último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, contra a Sérvia, no dia 6 de junho. O time de Luiz Felipe Scolari encerrará sua preparação para o Mundial no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

O valor dos ingressos varia de R$ 100,00 (arquibancada atrás do gol) a R$ 300,00 (cadeira especial). Os bilhetes poderão ser comprados, das 11h às 17h, em cinco pontos de venda em São Paulo: no Canindé, na sede do Juventus, no Pacaembu, no Parque São Jorge e no próprio Morumbi. Só será aceito cartão no estádio do São Paulo. Nos demais, somente dinheiro.

A venda restrita teve início na segunda-feira, apenas pela internet, por meio do site totalacesso.com.br, e somente para quem tem cartões de Mastercard. A partir deste 1º de maio, portadores de qualquer cartão de crédito poderão comprar os bilhetes.

O duelo com a Sérvia será o segundo amistoso e a última chance de ver o Brasil antes do início da Copa. O primeiro amistoso será no dia 3 de junho, contra o Panamá, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A estreia no Mundial está marcada para o dia 12, contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.