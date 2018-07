Começo valente

Tite mantém o Corinthians dentro do sistema de 2011, obviamente ainda distante do rendimento considerado ideal. Depois de um período insuficiente de treinamentos, é preciso ter calma nas cobranças. O ideal coletivo passa por respostas individuais, retardadas pelo início prematuro do campeonato.

Três partidas em uma semana, antes de atingido um nível regular de competição, tornam a agenda perversa. Esse ritmo retarda o condicionamento e antecipa críticas. Lamentável. É importante lembrar que desde a semana passada os treinamentos passaram a concorrer com os jogos.

Apesar de todos esses fatores que incidem sobre a performance, em campo houve um Corinthians dedicado e valente, atento ao resultado em todos os movimentos, do início ao fim. O espírito competitivo está correto, só falta fôlego.

Se o início do Paulista funciona como treinamento para a competição sul-americana, o Linense foi o adversário ideal, adiantou a marcação, buscou os contra-ataques e só não empatou o jogo por causa de um erro da arbitragem. O zagueiro Fabão, gigante de 2,04 metros, marcou de cabeça no primeiro tempo, mas uma falta inexistente tirou, como disse o técnico Pintado, o sonho de sua equipe.

Até o início da Taça Libertadores, Tite deverá ajustar as finalizações, principalmente as de média distância. Natural, faz parte do processo da volta ao trabalho.

Sofá. A melancolia dos Estaduais é menor para quem os acompanha de casa. O curto caminho entre o sofá e a geladeira atenua o sofrimento, sem contar com a sempre decisiva presença do controle remoto, a melhor opção para driblar estádios vazios e partidas sem qualidade.

Do jeito que está, com 23 datas, espremendo os clubes participantes da Libertadores e da Copa do Brasil, o sistema do Paulista, ao contrário do que pensam os cartolas, apenas contribui para o seu esvaziamento. É preciso repensá-lo para evitar a sua morte.

Mesmo assim, o futebol brasileiro caminha para o profissionalismo de verdade, pelo menos entre os membros da elite. Wagner Vilaron, companheiro e craque deste espaço, trouxe na edição de ontem a informação de que os 25 maiores clubes do País movimentaram R$ 1,5 bilhão em 2010.

A projeção é que até 2014 a economia do futebol nacional supere a francesa, quinta colocada no ranking das principais ligas. Nesse ritmo, os torneios estaduais naturalmente perderão ainda mais força e espaço. Para salvá-los, é preciso entender o significado e a importância de cada um deles. E que clubes grandes e pequenos têm agendas diferentes.