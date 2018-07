Comemoração tem pagode, oração e bandeira do Peru

Acusado por anos a fio de "pipocar" na Libertadores, o Corinthians aprendeu a filtrar as emoções transmitidas pelos torcedores da arquibancada e a se manter frio em campo. Esse jeito mais pragmático de enfrentar as adversidades, de tão cultivado, até retardou uma comemoração mais efusiva. Os jogadores que estavam em campo deram a impressão de que demoraram a processar a informação de que eram campeões mundiais. Foi necessário que os colegas do banco se aproximassem, com sorrisos e abraços, para que o clima de festa enfim fosse notado no gramado do estádio de Yokohama.

Animado, Guerrero até arrisca um pique, mancando muito, para abraçar Chicão. O peruano se empolga e procura os longos braços de Cássio, que salvou o Corinthians, para um abraço com significado de gratidão.

Jorge Henrique, que tanto correu ali pela direita, não segue o exemplo de Guerrero. Não corre e prefere sentir o momento solitariamente. Senta-se e olha para o céu, como se tentasse entender o que se passava.

Danilo Fernandes, o terceiro goleiro, se destaca como o "rei do abraço". Emerson Sheik logo ganha o seu. Em seguida, o atacante comanda a formação de uma roda. Os jogadores e membros da comissão técnica se abraçam, formando um círculo, e cantam "Amizade é Tudo", do grupo de pagode Jeito Moleque.

"Um sentimento natural/Que acontece com razão/É Deus que escolhe/Quem vai se dar bem!/A caminhada é igual/Seguindo a mesma direção/Pensando junto nós vamos além", cantaram.

Alguém puxa uma "Ave Maria". Tite, vestindo agasalhos pretos que deixam à vista uma gola branca, parece um padre, e olha para cima. Paulinho ora concentrado, com olhos fechados. Quando a roda se desfaz, Guerrero se afasta, com uma bandeira do Peru às costas. Ele encobre a cabeça com ela e sorri.

Jorge Henrique, nascido em Resende, no estado do Rio, também presta uma homenagem, mas por acidente. O atacante apanha do chão uma bandeira do estado do Sergipe, que um torcedor havia deixado cair, e faz a volta olímpica com ela.

Os jogadores se acalmam e esperam a premiação. Cássio contempla o troféu reservado ao melhor jogador e sorri, confiante de que vai recebê-lo. Não deu outra. Antes de levantar o troféu, é cumprimentado pelo presidente Gobbi, que lhe fala ao ouvido. Pouco depois, Alessandro ergue a taça. A festa apenas começa.