Comercial humilha a Portuguesa e faz 7 A Portuguesa sofreu uma das maiores derrotas de sua história ontem. O time rubro-verde levou de 7 a 0 do Comercial, em Ribeirão Preto. O destaque da partida foi Macena, autor de três gols. Leandro Oliveira (duas vezes), Acleisson e Paulo Ricardo completaram o placar. Com o resultado, o técnico Péricles Chamusca corre risco de demissão e o nome de Emerson Leão já é falado como possível substituto. Ainda ontem, o Capivariano empatou com o Catanduvense por 2 a 2 pelo Grupo 3, o mesmo da Lusa. Hoje, dois jogos: Guaratinguetá x Audax e Rio Claro x Red Bull.