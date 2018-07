Comercial reestreia na A1, após 25 anos Além das partidas de Corinthians, Santos e Portuguesa, a 1ª rodada do Campeonato Paulista guarda outra emoção especial para hoje. A volta, 25 anos depois, do Comercial, que amargou momentos difíceis, inclusive administrativamente, enfrenta o Linense, às 19h30, em Ribeirão Preto. Neste ano, a cidade terá o prazer, tanto depois, de reviver seu tradicional clássico "Come-Fogo" na elite. O jogo está previsto para a 3ª rodada, no dia 28.