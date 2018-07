Comissão antidoping da Rússia sugere medidas para recuperar confiança em atletas Uma comissão antidoping criada pelo presidente Vladimir Putin, na Rússia, sugeriu medidas para tentar recuperar a confiança mundial no esporte do país depois do escândalo de doping revelado pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) em 2015.