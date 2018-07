Comissão do COI visita instalações olímpicas no Rio

Dezoito integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) visitaram nesta quarta-feira, no Rio, instalações que serão utilizadas na Olimpíada de 2016. Uma parte dos dirigentes da entidade percorreu o município carioca por helicóptero, enquanto a outra viu de perto os locais onde acontecerão os eventos esportivos.

O Estádio João Havelange foi um dos lugares avaliados pela comissão, que também aproveitou a estadia na cidade para conhecer estúdios de duas emissoras de televisão. Ambas disputam o direito de transmitir os Jogos Olímpicos do Rio.

O presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de 2016, Carlos Arthur Nuzman, considerou proveitosa a visita da comitiva. "Desenvolveremos uma sociedade com o COI nos próximos anos e esta primeira visita é muito importante. Este ano será de planejamento e organização", avaliou o dirigente.

Na reunião desta quarta-feira, autoridades municipais pediram ao comitê do COI para que fossem analisadas mudanças no projeto original. Pelo novo documento, algumas modalidades esportivas seriam transferidas para a região portuária da cidade. É preciso uma aprovação do Comitê Olímpico Internacional para que as modificações possam ser concretizadas.