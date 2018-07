Comitê alemão aprova candidatura olímpica de Munique

MUNIQUE - A Alemanha deu um importante passo nesta segunda-feira para ter Munique como candidata a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. A Confederação Alemã de Esportes Olímpicos aprovou a proposta da cidade, malsucedida na sua tentativa de receber o mesmo evento de 2018 - Pyeongchang, na Coreia do Sul, foi escolhida como sede.

Assim, Munique tentará mais uma vez se tornar a primeira cidade a organizar uma Olimpíada de Verão e uma de Inverno. Em 1972, a capital da Baviera recebeu os Jogos de Verão. Porém, antes da candidatura se tornar realidade, ela precisa receber o apoio da população em um referendo marcado para 10 de novembro.

A escolha popular sobre a participação de Munique no processo de escolha da sede da Olimpíada de Inverno de 2022 será apenas quatro dias antes do encerramento do período para apresentação das candidaturas ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

No início de setembro, o alemão Thomas Bach foi eleito presidente do COI. Assim, dirigentes do esporte alemão acreditam que a presença de um compatriota no comando da entidade pode melhorar as perspectivas de Munique ser escolhida para sediar a Olimpíada de Inverno de 2022.