Comitê aprova 172 centros de treinamento

Segundo o presidente do Rio 2016 e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, a negociação será feita diretamente entre países e centros de treinamento - 98 públicos e 74 privados, de 73 cidades brasileiras, em 18 Estados. "As cidades vão procurar e os comitês vão pagar", disse.

Para o diretor de Esportes do Rio 2016, Agberto Guimarães, "nem todos os países têm condições de pagar pela aclimatação antes dos Jogos" e, por isso, o número de instalações brasileiras é "bastante razoável". Além disso, alguns espaços poderão ser usados por mais de uma delegação. Da mesma forma, para equipes maiores, como a da China, um só centro não será suficiente.

A maioria das instalações selecionadas está no Estado de São Paulo: 46, seguido por Rio (32) e Paraná (20). A partir da lista, o Rio 2016 vai formular o Guia de Locais de Treinamento Pré-Jogos, que será divulgado em Londres. A relação será atualizada até 2016, portanto a oferta pode aumentar ou diminuir.

A Escola de Educação Física do Exército, na Urca, não entrou na relação, já que será base de treinos da delegação brasileira. O Comitê Olímpico dos EUA também se antecipou e fechou acordo com o Flamengo para treinar na sede da Gávea, por US$ 400 mil (R$ 700 mil).

Em Londres, a delegação brasileira vai ficar no complexo esportivo Crystal Palace. Guimarães disse "desconhecer algo igual no Brasil, em termos de alojamento". No mesmo nível ou superior, só após os Jogos do Rio. "O Brasil terá um dos melhores centros de treinamento do mundo após 2016, que será o Parque Olímpico."