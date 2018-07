Comitê aprova golfe e rúgbi de sete O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de Toronto aprovou as modalidades que farão parte do programa da competição em 2015. Entre as novidades estão golfe e rúgbi de sete. Em entrevista à agência de notícias EFE, Ian Troop, conselheiro do comitê organizador, confirmou a inclusão das modalidades no calendário do Pan, que contará ao todo com 36 esportes. Deste número, 28 estarão nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, entre eles o golfe e o rúgbi de sete. Boliche, softbol e beisebol regressarão ao programa do Pan-Americano em 2015.