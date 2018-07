Comitê cogita duas piras olímpicas nos Jogos do Rio

O Comitê Rio 2016 revelou nesta sexta-feira que os Jogos do Rio podem receber duas piras olímpicas - uma no Maracanã, local da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos, e outra no Engenhão, onde serão realizadas as provas de atletismo - tradicionalmente, a pira fica instalada apenas no estádio olímpico durante o evento. O assunto ainda vai ser debatido em reuniões do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Carlos Arthur Nuzman, presidente do Rio 2016, está tratando do assunto, que deve entrar na pauta do COI em agosto deste ano. Porém, não quis dar detalhes das negociações. "Vamos levar o assunto ao COI no momento certo. Ainda é cedo para falarmos", afirmou.

Na quarta-feira, durante coletiva de imprensa que encerrou a oitava visita da Comissão de Coordenação do COI para os Jogos Olímpicos, Nuzman negou com veemência que o Comitê estivesse cogitando o assunto.