Comitê de Londres 2012 fecha nesta terça prazo para solicitar ingressos

LONDRES - A organização de Londres 2012 fechará nesta terça-feira o prazo para conseguir ingressos para os Jogos Olímpicos.

De acordo com o Comitê Organizador de Londres 2012 (LOCOG), os interessados têm até terça-feira às 23h59, horário de Londres, para completar o processo de solicitação e entrar no sorteio que determinará quem são as pessoas que terão acesso às competições.

A solicitação para os ingressos consiste em um procedimento simples através do site dos Jogos de Londres 2012 e requer poucos minutos ao usuário.

Os organizadores de Londres 2012 foram muito criticados pelo alto preço dos ingressos desde que estes foram anunciados em outubro de 2010.