Comitê decide sobre os assentos do Itaquerão

A definição sobre a empresa que vai instalar os 20 mil assentos temporários no Itaquerão, necessários para a abertura do Mundial de 2014, ocorrerá até o dia 15 de fevereiro. A garantia foi dada por Julio Semeghini, coordenador do Comitê Paulista para a Copa do Mundo.

"Há quatro interessados. Foi feito um convênio entre Ambev e a Construtora Odebrecht, que irão escolher a empresa'', disse Semeghini ontem, durante visita de técnicos da Fifa e do COL à arena. O custo da instalação é estimado em R$ 35 milhões.

Mas a liberação da primeira parte dos CIDs (Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento) permanece indefinida. A vice-prefeita de São Paulo e coordenadora da SPCopa, Nadia Campeão, promete liberar "em breve'' os papéis. Deverão ser emitidos R$ 156 milhões em CIDs.

Outra pendência em relação ao estádio são os R$ 400 milhões da linha de crédito do BNDES - o Banco do Brasil, repassador do dinheiro, não aceita as garantias apresentadas. Mas o presidente do Corinthians, Mario Gobbi, diz que o cronograma da obra será cumprido.

O Itaquerão será entregue em dezembro com 100% das exigências da Fifa cumpridas, mas com apenas 92% do projeto considerado ideal pelo Corinthians. Depois da Copa, haverá obras para transformar camarotes em banheiros e mudança de piso, entre outras alterações.

Inauguração. Jérôme Valke, o secretário-geral da Fifa, assiste amanhã aos primeiros jogos do Castelão, em Fortaleza. Na próxima semana, irá a Brasília, Salvador e ao Rio. / ALMIR LEITE