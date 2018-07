Comitê do Rio 2016 mantém diretor acusado pelo MP O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio informou nesta sexta-feira que não vai afastar o diretor de segurança da entidade, Luiz Fernando Corrêa, alvo de ação do Ministério Público Federal (MPF), no Distrito Federal, por improbidade administrativa. Em 2007, quando era secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa esteve à frente de processo que contratou, sem licitação, R$ 170 milhões em equipamentos para o Pan do Rio. Segundo o MPF, houve sobrepreço de, no mínimo, R$ 18 milhões.